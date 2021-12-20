Украинец Беринчик после победы над россиянином резко поднялся в мировом рейтинге веса Ломаченко

Украинский боксер Денис Беринчик взлетел в мировом рейтинге легкого веса (до 61,2 кг) после победы над россиянином Исой Чаниевым по очкам 18 декабря в Броварах. В обновленном рейтинге авторитетного статистического ресурса BoxRec 33-летний уроженец Луганской области поднялся на 17-е место.

Ранее в табели о рангах BoxRec Беринчик не входил даже в топ-40. Его продвижению поспособствовала 16-я победа в профессионалах (9 КО).

Денис провел шестую защиту титула Интерконтинентального чемпиона по версии WBO, что позволило ему подняться в иерархии. Правда, пока что его перспективы провести чемпионский поединок остаются весьма туманными.

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Также Денис далек от позиций своего друга и соотечественника – бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко. Боксер из Белгорода-Днестровского располагается на второй строчке – даже выше австралийца Джорджа Камбососа, обладателя поясов WBA, WBC, IBF и обидчика американца Теофимо Лопеса. Во главе же списка остается непобедимый чемпион WBA 27-летний американец Джервонта Дэвис (24 КО в 26 боях).

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Руха" назвал Беринчика красавцем.

Тем временем Усик отреагировал на ситуацию с отстранением Ломаченко: "Дырявые СМИ, они врут".