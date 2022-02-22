'Украина сильна': Владимир Кличко заявил о сплоченности соотечественников

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко решил поддержать украинцев в непростое время. На фоне признания президентом РФ Владимиром Путиным террористических "Л/ДНР" звездный спортсмен написал обращение соотечественникам и всему миру.

Кличко-младший, который ранее вступил в территориальную оборону Киева, поделился своими мыслями на странице в Twitter. Обращение из нескольких предложений он написал по-английски.

"Будьте уверены: Украина сильна! У нее сильная столица Киев, сильные города, села и сильные сплоченные люди, которые превыше всего ценят свою независимость, суверенитет и мир в Европе. Их ВОЛЯ будет существовать бесконечно. Слава Украине!" – высказался 46-летний Кличко.

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За несколько часов сообщение Владимира получило более 10 тысяч "лайков" и около 800 перепостов.

Напомним, бывший боксер в последние годы живет в Киеве, где воспитывает дочь Кайю-Евдокию от американской актрисы Хайден Панеттьери.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко на День Валентина признался в любви к Киеву.

Ранее Владимир напомнил о жертвах российской агрессии в Украине. Боксер перепостил видеоролик журналиста.