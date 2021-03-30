Уайт пожалел об обмене трусами с Поветкиным после реванша. Видео

Британский супертяж Диллиан Уайт (28-2, 18 КО), судя по всему, пожалел о своем решении обменяться боксерскими трусами с Александром Поветкиным (36-3-1, 25 КО) после победы над россиянином в бою за временный титул WBC.

На странице издания SkySports в Twitter был опубликован ролик, на котором видна реакция Уайта сразу после того, как он внимательно рассмотрел экипировку "Русского Витязя". На первый взгляд шорты боксера из РФ показались ему дешевыми.

"Мои трусы стоили дорого. Их цена составляет около 1,5 тысяч фунтов стерлингов (чуть более 2 тысяч долларов), а эти явно выглядят более дешевыми. Ну, что поделать, это же сувенир", – сказал Диллиан.

Уайт также остался недоволен тем, что ему вручили "старый", а не "бриллиантовый" пояс WBC за победу над Поветкиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский боксер легко разобрался с "Русским Витязем", нокаутировав его в четвертом раунде реванша. Позже появилось видео решающего момента поединка и его лучших моментов.

В первом противостоянии победу праздновал россиянин, несмотря на то, что до этого он побывал в двух нокдаунах.