Хижняк прокомментировал поражение в финале Олимпиады-2020

Украинский боксер Александр Хижняк не смог сдержать эмоций, комментируя свое поражение в финале Олимпиады-2020. По словам 26-летнего полтавчанина он не понимает, почему рефери сразу остановил бой.

Александр признался, что он быстро пришел в себя и нормально себя чувствовал после нокдауна.

"Я быстро поднялся и минут за пять восстановился. Я не знаю почему бой был сразу остановлен. Во многих поединках подобных отсчитывается нокдаун до 9 и бой продолжается. Я не знаю, почему рефери не дал возможность продолжить драться. Что случилось, то случилось. На все воля Божья. Слава Богу за все. Хотелось победить. Наша цель была "золото" Олимпийских игр. Она нам не покорилась, и, наверное, нам надо еще раз пройти этот путь и медаль сделать золотой", – сказал Хижняк в эфире UA:Перший.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, бой между украинцем Хижняком и бразильцем Соузой завершился в 3-м раунде.

В первых двух раундах наш соотечественник владел тотальным преимуществом, но затем случилась настоящая трагедия.

Александр пропустил встречный левый боковой и был нокаутирован. Позже появилось видео этого момента.