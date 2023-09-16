Тренер и муж знаменитой боксерши умер во время чемпионского боя своей жены

Тренер и муж аргентинской боксерши Сабрина Марибель Перес (18-2-1, 2 КО) Диего Арруа перенес смертельный сердечный приступ во время боя за временный титул WBC в женском полулегком весе против непобедимой австралийки Скай Николсон (8-0, 0 КО). Трагический момент случился за 10 секунд до конца 9-го раунда.

Сам поединок на арене в мексиканской Тихуане ожидаемо прошел всю дистанцию в 10 раундов, но не был конкурентным. Николсон полностью доминировала в ринге и заслуженно победила 99-91, 98-92 и 97-93.

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Арруа находился в углу своей жены, когда та проигрывала Николсон. Он потерял сознание между девятым и десятым раундами боя на Муниципальном стадионе Аудиторио Фаусто Гутьеррес и был срочно госпитализирован, однако спасти его не удалось. Перес не было на ринге, когда судья оглашал результат боя.

Президент WBC Маурико Сулейман подтвердил кончину Арруа в соцсети Х, ранее известной как Twitter:

"С глубокой печалью мы узнали о внезапной смерти аргентинского тренера Диего Арруа. У негоо случился разрушительный сердечный приступ во время боя с Сабриной Перес в Тихуане. Медицинские службы сделали все возможное, но он умер в больнице".

Компания Matchroom Boxing, которая продвигала этот бой, также выразила соболезнования Перес в связи со смертью ее мужа: "Наши мысли и соболезнования Сабрине Перес и вашим близким".

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