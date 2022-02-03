Террорист "ДНР" вызвал Владимира Кличко на бой в Донецкий аэропорт

Главарь батальона "Спарта" Владимир Жога (позывной Воха) вызвал украинского экс-чемпиона мира Владимира Кличко на бой в Донецке. Жога, который возглавил "Спарту" после смерти Арсена Павлова по кличке Моторола, отреагировал на решение Кличко записаться в бригаду территориальной обороны столицы.

Жога отказался проводить поединок с Кличко по правилам бокса, а предложил использовать для дуэли в районе Донецкого аэропорта любое огнестрельное оружие. При этом "командир" "Спарты" заявил, что предоставляет украинцу право выбора, что они будут использовать: пистолет, автомат или снайперскую винтовку.

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"Я, как защитник Донбасса, приглашаю Кличко на реальный бой, на реальном фронте", – написал террорист на своей странице в соцсети.

Жога попытался взять легендарного боксера "на понт",

"Владимир, если у вас хватит мужества и вы действительно собрались воевать не только на словах – милости просим", – добавил бандит.

Отметим, что Кличко-младший после записи в тероборону опубликовал старую фотографию с братом Виталием – нынешним мэром столицы.

Напомним, последний раз на профессиональный ринг боксер выходил в 2017 году. С тех пор живет преимущественно в Киеве и воспитывает дочь Кайю-Евдокию от американской актрисы Хайден Панеттьери.

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