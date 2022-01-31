"Тебя оседлаю тоже": Усик в необычном положении угрожал Фьюри

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO Александр Усик передал необычный привет чемпиону WBC Тайсону Фьюри. Украинец проехался на лошади, с которой записал короткий видеоролик с посланием британцу в ответ на его угрозы.

Видео появилось на совместной странице в Instagram Александра и его друга Василия Ломаченко. "Эй, Фьюри, я тебя оседлаю также", – с улыбкой пообещал 33-летний боксер одиозному сопернику, представ в конноспортивном клубе под Киевом в ярком наряде в зелено-синих тонах.

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Правда, в ближайшее время Усику придется сосредоточиться на другом оппоненте. В апреле ожидается реванш украинца с бывшим чемпионом мира – Энтони Джошуа. Первый бой состоялся 25 сентября 2021 года, и в течение семи месяцев боксеры должны провести повторную встречу.

Как сообщал OBOZREVAТEL, Тайсон Фьюри назвал имя следующего соперника. Цыганский король встретится с обязательным претендентом по линии WBC – еще одним британцем Диллианом Уайтом, который ранее нокаутировал в реванше россиянина Александра Поветкина.

Недавно Усик встретился с украинцем "Эвертона" Миколенко. Боксер и футболист обменялись сувенирами.