Знаменитый супертяж назвал способ "прихлопнуть" Усика

Знаменитый французский боксер-супертяжеловес Карлос Такам (39-5-1, 28 КО) уверен, что британец Джо Джойс (12-0, 11 КО) может победить Александра Усика (18-0, 13 КО) только загнав украинца в угол.

Уроженец Камеруна высказал предположение, что Усик не пойдет на открытую рубку в ринге, а будет просто кружить вокруг Джойса.

"Украинец не примет бой. Усик будет кружить и выбрасывать джебы. Я думаю, что Усик победит по очкам. Этот бой должен пройти именно так. Но если Джойс загонит Усика в угол, то хлопнет его. Это бесспорно", – сказал Такам в интервью Youtube-каналу Pro Boxing Fans, текст которого приводит fightnews.info.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Такам пообещал словить Усика и надрать ему задницу.

Напомним, Усик и Такам должны были провести совместный бой в 2019 году, однако он не состоялся из-за травмы украинца.

После этого стороны спортсменов долгое время вели переговоры, но ни к чему так и не пришли.

Напомним, что Усик победно дебютировал в супертяжах боем с 38-летним Чаззом Уизерспуна (38-4, 29 КО).