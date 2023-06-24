'Стать катастрофой'. Экс-чемпион мира сказал, что случится в бою Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира во втором среднем весе британец Карл Фроч считает, что бой Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) против Александром Усиком (20-0, 13 КО) может стать катастрофой для британца. Карл предполагает, что если Фьюри будет очень долго находиться без бокса, то растеряет всю свою форму и не сможет бороться за чемпионский титул.

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По словам Фроча, габариты Тайсона будут работать лишь в том случае, когда он будет находится в своей идеальной форме и сможет выдержать все 12 раундов.

"Если Саша будет боксировать на дистанции, не начиная рубку, работать джебами по животу, рукам и груди, а затем взять все, что сможет, когда соперник сблизится – это может стать 12-раундовой катастрофой для Фьюри", - цитирует чемпиона WBC Talksport.

Ранее легендарный чемпион мира Хасим Рахман заявил, что украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) выйдет победителем в поединке против британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Наш соотечественник измотает соперника быстрой работой на ногах на протяжении всех 12 раундов, после чего нокаутирует.

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