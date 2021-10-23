Стало известно, когда состоится реванш Усик – Джошуа

Реванш Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) с большой долей вероятности состоится в первый месяц весны будущего года. Команды боксеров в ближайшее время проведут переговоры относительно будущего поединка.

Об этом в интервью iFL TV рассказал промоутер Джошуа Эдди Хирн. Он отметил, что его подопечный горит желание поквитаться с соперником за поражение в бою, который прошел 25 сентября.

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"Мы встретимся с Александром Красюком (промоутер Усик – ред.) в конце октября или начале ноября и будем планировать дату и место проведения реванша. Мы рассматриваем март-месяц. Думаю, так и будет. Я хотел бы провести его в Великобритании. Мы знаем, что это грандиозный бой, который люди ждут. Команда Усика рада реваншу. Они понимают, что заработают большие деньги. И они верят, что они могут выиграть. Энтони сфокусирован на бое так, как ни на одном другом", – рассказал Эдди Хирн.

Отметим, что Усик сенсационно победил Джошуа единогласным решением судей – 117:112, 116:112, 115:113. Украинец стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа накануне реванша с Александром Усиком решился на радикальный шаг и сменил тренера.