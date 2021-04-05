Стало известно, когда пройдет бой Фьюри – Джошуа

Александр Чеканов Бокс 20:50, 5.04.2021

Поединок британских боксеров Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) запланирован на середину лета.

Об этом заявил промоутер Эдди Хирн, информирует TalkSport. По его словам, переговоры относительно даты и места проведения боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе продвигаются хорошо.

"Нет другого боя, который мог бы сравниться с этим. Дата – июль. На самом деле я думаю, что к концу недели все будет сделано. Переговоры продвигаются очень хорошо, мы приближаемся к обеспечению безопасности места проведения, и все будет объявлено в соответствии с процедурой. Думаю, сейчас лучше не говорить что-то еще", – сказал Хирн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как изменился Тайсон Фьюри накануне поединка против Энтони Джошуа.

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