Стадион в Лондоне освистал гимн Украины перед боем Усик – Джошуа

Английские болельщики, собравшиеся в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм", отметились гнусным поступком перед боем Александра Усика с Энтони Джошуа. Фанаты освистали гимн Украины.

Наших соотечественников оказалось в разы меньше на 77-тысячной арене, их голоса были практически не слышно.

Накануне состоялась традиционная пресс-конференция, на которой Александр заговорил на украинском языке. Также прошла церемония взвешивания.

После этого боксеры приняли участие в первой битве взглядов.

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Стоит отметить, что у букмекеров коэффициент на победу британца вырос в день боя и составляет 1,44. Показатель украинца серьезно упал и теперь равен 3,25.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий свой поединок в супертяжах Усик провел в ноябре прошлого года. Тогда по итогам 12 раундов крымчанин одолел Дерека Чисору.