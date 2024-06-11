Спортивное сообщество в шоке: застреленный в Запорожье чиновник возглавлял областную Федерацию бокса

Убийство в Запорожье местного чиновника Максима Денщика шокировало спортивную общественность Украины. Злоумышленник выпустил в мужчину по меньшей мере четыре пули: все они попали в живот.

Пострадавший от полученных ранений скончался в больнице. В Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины сообщили, что злоумышленника ищут.

"Президент Федерации бокса Запорожской области Максим Денщик был убит киллером. Это ужасное событие шокировало все спортивное сообщество и общественность", – говорится в Facebook Федерации бокса Украины (ФБУ).

В некрологе ФБУ подчеркивает, что Максим сделал значительный вклад в развитие бокса в регионе.

"Его энергия, преданность делу и неутомимая работа оставили незабываемый след в сердцах многих спортсменов и болельщиков. К сожалению, его жизнь была жестоко оборвана. Выражаем наши соболезнования семье Максима Денщика, его друзьям и коллегам", – отмечается в сообщении Федерации.

2 мая чиновник заявил о давлении со стороны председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова. На своей странице в Facebook Денщик утверждал, что Федоров "по-хорошему" предлагал ему несколько раз уволиться с занимаемой должности по собственному желанию, но он отказался.

Также Денщик уверял, что глава Запорожской ОВА "прямо и через разных людей как в горсовете, так и за его пределами" угрожал ему расправой со стороны правоохранительных органов.

Максим Денщик окончил Запорожский юридический институт МВД Украины и Запорожский национальный университет. До горсовета работал в АО "Денщик, Скрипка и партнеры", был президентом областной организации Федерации бокса Украины.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. В Запорожье продолжаются первоочередные следственно-разыскные действия.

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