Спасла Усика: чем занимается и как выглядит жена украинского чемпиона, которую боксер сначала поразил, но смог завоевать

После победы Александра Усика (23-0, 14 О) в реванше над британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) украинский объединенный чемпион сверхтяжелого веса подошел к канатам, где стояла его жена Екатерина, и показал, что именно она есть его сила. В отличие от Цыганского короля, не общавшегося со своей половинкой три месяца во время подготовки, Александра вдохновляет семья. Любимая спортсмена поддерживает его в самые сложные моменты жизни.

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Усик подтвердил, что вместе с Екатериной они уже около 20 лет, и за это время успели пройти через испытания славой, расставанием с домом в Крыму и отношениями на расстоянии, ведь чемпион долго находился на собраниях и разных соревнованиях. Но именно она сделала ему самый главный подарок, спасший будущую легенду бокса.

Свою будущую жену Екатерину украинский чемпион встретил в школе. Они познакомились, когда будущему чемпиону было 15, а девушке – почти 14 лет. К тому времени она долго занималась танцами, но после женитьбы Екатерина посвятила себя семье, поддержке мужа и воспитанию детей.

Отношения, которые потом трансформировались в большую любовь, начинались с дружбы. А вообще из-за бокса у Усика не было особенно много времени, чтобы где-то развлекаться.

"Когда молодые ребята моего возраста гуляли и наслаждались теплым летом, я умирал в зале. Я не тусовался с девушками, не кайфовал. Я дружил с девушкой по имени Екатерина. Мог провести ее, и сам шел домой. Но она мне понравилась, и я начал проявлять симпатию, звал погулять. Я мечтал, что это будет моя жена, и у нас будет много детей. Так и случилось", – признавался Александр.

Как-то признавалась сама Екатерина, поначалу Усик ее ничем не поразил: "Я вообще его не рассматривала... Разве как друга. А он сказал: "Если я выиграю сегодня бой, пойдешь со мной вечером куда-нибудь?" Я говорю: "Выиграй, а там посмотрим".

По словам Александра, это произошло тогда, когда в его жизни случился чемпионат Крыма в 2003 году. Он сражался с парнем старше себя и "реально его набуцкал", но будущему чемпиону не отдали победу. Но старший друг за очень хорошее сражение дал Усику премию в 200 гривен, что на тот момент было большими деньгами. Из этой суммы Усик купил Екатерине розу и предложил встречаться, и девушка согласилась.

"Я сказал, что с ней проживу всю жизнь, и у нас будет много детей, а потом много внуков. Эта девушка, а сегодня моя жена Екатерина Михайловна, помогла мне стать тем, кем я сейчас являюсь", – рассказывал Усик в эфире ютуб-канала Frank Warren's Queensberry Promotions.

Но до свадьбы молодые люди встречались почти 6 лет, и было в отношениях пары и тяжелое время, когда боксер едва не потерял свою любовь. В "лапы славы" Усик попал в 19 лет – боксер как раз стал бронзовым призером взрослого чемпионата Европы, мастером спорта международного класса, ему повысили зарплату, дали премию.

"Конечно, я думал, что я очень крут! Кажется, мы даже как-то поссорились с моей нынешней женой и разошлись. Возможно, это было из-за моего тщеславия, но я изменил свое отношение к жизни", – признавался Александр.

На землю Усика вернули неудачи – он проиграл следующий чемпионат Украины и не поехал на первенство Европы: "Я вообще перешел в другую весовую категорию и, кстати, завязал с боксом. Думал, что все, это уже окончательный "стоп". Думаю , вступлю я в театральный. Но так получилось, что выиграл следующий чемпионат Украины и попал на физическое воспитание".

Осенью 2008 года украинский боец выиграл чемпионат Европы в Ливерпуле в весе до 81 кг, и за эту победу президент клуба, который представлял Усик, выплатил ему гонорар в 10 000 долларов. Александр очень хотел машину, но на эти деньги купил родителям дом и отложил деньги на свадьбу, которую отыграл в Крыму в сентябре 2009-го – после возвращения с "бронзой" чемпионата мира-2009.

"Мы планировали свадьбу и раньше. Но когда я приехал после чемпионата мира, все очень быстро произошло – буквально через неделю. Жена уже была беременна, поэтому пришлось ускориться. Быстро сделали все, спонтанно, но очень круто получилось – с друзьями и близкими", – вспоминал позже Усик.

"Саша не успел сделать мне предложение – Лиза скорее появилась. У нас была очень скромная свадьба, ведь тогда у нас даже не было возможности заплатить за съемную квартиру", – рассказывала Екатерина, которая, бросая бокал на счастье, попала в машину с свадебного кортежа и, как оказалось, это было к счастью.

Молодая жена подарила Усику дочь Елизавету, когда боксеру было 22 года. Сначала она очень беспокоилась, какой из Саши выйдет отец, но оказалось, что зря. Если спортсмен находился дома, а не на собрании или соревнованиях, то без проблем просыпался даже ночью и помочь с ребенком.

Дочь Елизавета стала той женщиной, которая изменила жизнь спортсмена, даже можно сказать, что разделила жизнь на "до" и "после".

"Дочка – это было мое спасение. Тогда все кардинально изменилось внутри. Словно какую-то полость в голове залили серой жидкостью, и ты понял, что все, у тебя есть ребенок, ты должен работать, поднимать на ноги", – откровенно рассказывал Ефросининой Усик.

После Лизы в семье боксера появились два сына, Кирилл и Михаил: "Я за то, чтобы в каждой семье рождалось по меньшей мере 3-4 ребенка. Чтобы был демографический прирост в стране. Чтобы украинок и украинцев было больше. Первая наш ребенок был по любви, второй – запланирован, третий – как получилось, так получилось, мы не планировали. "Я беременна".

Сейчас в семье Усика воспитывается уже четверо детей – двое мальчиков и две девочки. В четвертый раз Екатерина стала мамой буквально в январе 2024-го, когда Александр готовился к первому бою с Тайсоном, который первоначально был назначен на 17 февраля. Тогда на свет появилась дочь Мария.

В Крыму до российской оккупации украинские власти выделили Александру квартиру в новом доме в Симферополе. И после захвата полуострова в 2014 году Екатерине было тяжело покинуть свой дом и родных. Однако Усик связывал свою жизнь и карьеру только с Украиной, поэтому практически все время жил и тренировался в Киеве.

Вскоре он перевез в столицу и свою семью – в городе Ворзель на участке в 8 соток Александр построил уютный двухэтажный домик с террасой и балконом. Во время вторжения РФ 2022 особняк Усика оказался в оккупации, а российские военные вели себя на территории как свиньи.

После вторжения РФ в 2022 году Екатерина начала против россиян свою информационную войну.

Именно из-за жены Александр в свое время не переехал в США: "У меня уже практически был контракт с американской компанией. Одна из причин отказа – нежелание Екатерины ехать в США. Она говорила: "Я не против. Но, может быть, ты поедешь на месяц". Я говорю, что на месяц не получится. Если ехать, то по меньшей мере на 6-7 месяцев. Я реально понял, что если поеду на полгода, то может сложиться так, что могу потерять семь я приеду совсем чужим человеком для нее, а он таким станет для меня".

А самые теплые ужина для двоих у Усиков не где-то в крутых заведениях: "Самый крутой романтик у нас это не рестораны. Потому что там минимум пять фотографий сделай, и все остальное. Самый крутой романтик – это мы заказываем раки, пиво, вдвоем с Екатериной включаем сериал и сидим на кухне рубим раков. Так бывает".

И за более чем 20 лет вместе любовь боксера к своей второй половинке не потускнела, а только стала крепче.

"Моя невероятная Екатерина, мой цветок, свет моих глаз. За это время мы многого с тобой достигли, у нас было много трудностей, которые мы смогли пройти вместе, ты подарила мне невероятных детей. Ты изменила мою жизнь, ты придала мне крылья, ты продолжаешь делать меня счастливым и сильным, твоя забота ощущается даже на расстоянии, меня часто нет рядом, но ты всегда поддерживаешь меня во всех моих целях", – приветствовал Александр любимую в день годовщины.

"Да, тебе иногда не нравятся какие-то мои действия и ты всегда говоришь мне правду. Мне нравится просто смотреть на тебя, я невероятно люблю твои завтраки, когда я был маленьким, я рисовал образ будущей жены, и Господь послал мне именно тебя. Каждый день в молитве я благодарю Бога за тебя, моя королева", – добавил Усик.

А когда после реванша из Фьюри украинского чемпиона спросили, кого бы из людей мира он пригласил на ужин, если бы у него была такая возможность, Александр без колебаний ответил, что свою жену. Даже когда уточнили, что можно называть любых знаменитостей из прошлого или настоящего, Усик уверенно сказал: "Только мою жену. Этого достаточно".

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