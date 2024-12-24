УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Спасла Усика: чем занимается и как выглядит жена украинского чемпиона, которую боксер сначала поразил, но смог завоевать

Елена Павлова
Бокс
10 минут
1,8 т.
Спасла Усика: чем занимается и как выглядит жена украинского чемпиона, которую боксер сначала поразил, но смог завоевать

После победы Александра Усика (23-0, 14 О) в реванше над британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) украинский объединенный чемпион сверхтяжелого веса подошел к канатам, где стояла его жена Екатерина, и показал, что именно она есть его сила. В отличие от Цыганского короля, не общавшегося со своей половинкой три месяца во время подготовки, Александра вдохновляет семья. Любимая спортсмена поддерживает его в самые сложные моменты жизни.

Видео дня

Усик подтвердил, что вместе с Екатериной они уже около 20 лет, и за это время успели пройти через испытания славой, расставанием с домом в Крыму и отношениями на расстоянии, ведь чемпион долго находился на собраниях и разных соревнованиях. Но именно она сделала ему самый главный подарок, спасший будущую легенду бокса.

Спасла Усика: чем занимается и как выглядит жена украинского чемпиона, которую боксер сначала поразил, но смог завоевать
Спасла Усика: чем занимается и как выглядит жена украинского чемпиона, которую боксер сначала поразил, но смог завоевать

Свою будущую жену Екатерину украинский чемпион встретил в школе. Они познакомились, когда будущему чемпиону было 15, а девушке – почти 14 лет. К тому времени она долго занималась танцами, но после женитьбы Екатерина посвятила себя семье, поддержке мужа и воспитанию детей.

Отношения, которые потом трансформировались в большую любовь, начинались с дружбы. А вообще из-за бокса у Усика не было особенно много времени, чтобы где-то развлекаться.

Бокс Усик

"Когда молодые ребята моего возраста гуляли и наслаждались теплым летом, я умирал в зале. Я не тусовался с девушками, не кайфовал. Я дружил с девушкой по имени Екатерина. Мог провести ее, и сам шел домой. Но она мне понравилась, и я начал проявлять симпатию, звал погулять. Я мечтал, что это будет моя жена, и у нас будет много детей. Так и случилось", – признавался Александр.

Как-то признавалась сама Екатерина, поначалу Усик ее ничем не поразил: "Я вообще его не рассматривала... Разве как друга. А он сказал: "Если я выиграю сегодня бой, пойдешь со мной вечером куда-нибудь?" Я говорю: "Выиграй, а там посмотрим".

Екатерина Хмелевская
Екатерина Хмелевская

По словам Александра, это произошло тогда, когда в его жизни случился чемпионат Крыма в 2003 году. Он сражался с парнем старше себя и "реально его набуцкал", но будущему чемпиону не отдали победу. Но старший друг за очень хорошее сражение дал Усику премию в 200 гривен, что на тот момент было большими деньгами. Из этой суммы Усик купил Екатерине розу и предложил встречаться, и девушка согласилась.

Спасла Усика: чем занимается и как выглядит жена украинского чемпиона, которую боксер сначала поразил, но смог завоевать
Катя Хмелевская и Саша Усик

"Я сказал, что с ней проживу всю жизнь, и у нас будет много детей, а потом много внуков. Эта девушка, а сегодня моя жена Екатерина Михайловна, помогла мне стать тем, кем я сейчас являюсь", – рассказывал Усик в эфире ютуб-канала Frank Warren's Queensberry Promotions.

Екатерина Хмелевская

Но до свадьбы молодые люди встречались почти 6 лет, и было в отношениях пары и тяжелое время, когда боксер едва не потерял свою любовь. В "лапы славы" Усик попал в 19 лет – боксер как раз стал бронзовым призером взрослого чемпионата Европы, мастером спорта международного класса, ему повысили зарплату, дали премию.

"Конечно, я думал, что я очень крут! Кажется, мы даже как-то поссорились с моей нынешней женой и разошлись. Возможно, это было из-за моего тщеславия, но я изменил свое отношение к жизни", – признавался Александр.

Спасла Усика: чем занимается и как выглядит жена украинского чемпиона, которую боксер сначала поразил, но смог завоевать
Молодые Екатерина и Саша

На землю Усика вернули неудачи – он проиграл следующий чемпионат Украины и не поехал на первенство Европы: "Я вообще перешел в другую весовую категорию и, кстати, завязал с боксом. Думал, что все, это уже окончательный "стоп". Думаю , вступлю я в театральный. Но так получилось, что выиграл следующий чемпионат Украины и попал на физическое воспитание".

Осенью 2008 года украинский боец выиграл чемпионат Европы в Ливерпуле в весе до 81 кг, и за эту победу президент клуба, который представлял Усик, выплатил ему гонорар в 10 000 долларов. Александр очень хотел машину, но на эти деньги купил родителям дом и отложил деньги на свадьбу, которую отыграл в Крыму в сентябре 2009-го – после возвращения с "бронзой" чемпионата мира-2009.

Екатерина Хмелевская и Александр Усик
Бокс Усик

"Мы планировали свадьбу и раньше. Но когда я приехал после чемпионата мира, все очень быстро произошло – буквально через неделю. Жена уже была беременна, поэтому пришлось ускориться. Быстро сделали все, спонтанно, но очень круто получилось – с друзьями и близкими", – вспоминал позже Усик.

"Саша не успел сделать мне предложение – Лиза скорее появилась. У нас была очень скромная свадьба, ведь тогда у нас даже не было возможности заплатить за съемную квартиру", – рассказывала Екатерина, которая, бросая бокал на счастье, попала в машину с свадебного кортежа и, как оказалось, это было к счастью.

Спасла Усика: чем занимается и как выглядит жена украинского чемпиона, которую боксер сначала поразил, но смог завоевать

Молодая жена подарила Усику дочь Елизавету, когда боксеру было 22 года. Сначала она очень беспокоилась, какой из Саши выйдет отец, но оказалось, что зря. Если спортсмен находился дома, а не на собрании или соревнованиях, то без проблем просыпался даже ночью и помочь с ребенком.

Дочь Елизавета стала той женщиной, которая изменила жизнь спортсмена, даже можно сказать, что разделила жизнь на "до" и "после".

Спасла Усика: чем занимается и как выглядит жена украинского чемпиона, которую боксер сначала поразил, но смог завоевать
Спасла Усика: чем занимается и как выглядит жена украинского чемпиона, которую боксер сначала поразил, но смог завоевать

"Дочка – это было мое спасение. Тогда все кардинально изменилось внутри. Словно какую-то полость в голове залили серой жидкостью, и ты понял, что все, у тебя есть ребенок, ты должен работать, поднимать на ноги", – откровенно рассказывал Ефросининой Усик.

После Лизы в семье боксера появились два сына, Кирилл и Михаил: "Я за то, чтобы в каждой семье рождалось по меньшей мере 3-4 ребенка. Чтобы был демографический прирост в стране. Чтобы украинок и украинцев было больше. Первая наш ребенок был по любви, второй – запланирован, третий – как получилось, так получилось, мы не планировали. "Я беременна".

Спасла Усика: чем занимается и как выглядит жена украинского чемпиона, которую боксер сначала поразил, но смог завоевать
Спасла Усика: чем занимается и как выглядит жена украинского чемпиона, которую боксер сначала поразил, но смог завоевать

Сейчас в семье Усика воспитывается уже четверо детей – двое мальчиков и две девочки. В четвертый раз Екатерина стала мамой буквально в январе 2024-го, когда Александр готовился к первому бою с Тайсоном, который первоначально был назначен на 17 февраля. Тогда на свет появилась дочь Мария.

В Крыму до российской оккупации украинские власти выделили Александру квартиру в новом доме в Симферополе. И после захвата полуострова в 2014 году Екатерине было тяжело покинуть свой дом и родных. Однако Усик связывал свою жизнь и карьеру только с Украиной, поэтому практически все время жил и тренировался в Киеве.

Спасла Усика: чем занимается и как выглядит жена украинского чемпиона, которую боксер сначала поразил, но смог завоевать
Спасла Усика: чем занимается и как выглядит жена украинского чемпиона, которую боксер сначала поразил, но смог завоевать

Вскоре он перевез в столицу и свою семью – в городе Ворзель на участке в 8 соток Александр построил уютный двухэтажный домик с террасой и балконом. Во время вторжения РФ 2022 особняк Усика оказался в оккупации, а российские военные вели себя на территории как свиньи.

После вторжения РФ в 2022 году Екатерина начала против россиян свою информационную войну.

Спасла Усика: чем занимается и как выглядит жена украинского чемпиона, которую боксер сначала поразил, но смог завоевать
Спасла Усика: чем занимается и как выглядит жена украинского чемпиона, которую боксер сначала поразил, но смог завоевать
Спасла Усика: чем занимается и как выглядит жена украинского чемпиона, которую боксер сначала поразил, но смог завоевать

Именно из-за жены Александр в свое время не переехал в США: "У меня уже практически был контракт с американской компанией. Одна из причин отказа – нежелание Екатерины ехать в США. Она говорила: "Я не против. Но, может быть, ты поедешь на месяц". Я говорю, что на месяц не получится. Если ехать, то по меньшей мере на 6-7 месяцев. Я реально понял, что если поеду на полгода, то может сложиться так, что могу потерять семь я приеду совсем чужим человеком для нее, а он таким станет для меня".

А самые теплые ужина для двоих у Усиков не где-то в крутых заведениях: "Самый крутой романтик у нас это не рестораны. Потому что там минимум пять фотографий сделай, и все остальное. Самый крутой романтик – это мы заказываем раки, пиво, вдвоем с Екатериной включаем сериал и сидим на кухне рубим раков. Так бывает".

Спасла Усика: чем занимается и как выглядит жена украинского чемпиона, которую боксер сначала поразил, но смог завоевать
Спасла Усика: чем занимается и как выглядит жена украинского чемпиона, которую боксер сначала поразил, но смог завоевать

И за более чем 20 лет вместе любовь боксера к своей второй половинке не потускнела, а только стала крепче.

"Моя невероятная Екатерина, мой цветок, свет моих глаз. За это время мы многого с тобой достигли, у нас было много трудностей, которые мы смогли пройти вместе, ты подарила мне невероятных детей. Ты изменила мою жизнь, ты придала мне крылья, ты продолжаешь делать меня счастливым и сильным, твоя забота ощущается даже на расстоянии, меня часто нет рядом, но ты всегда поддерживаешь меня во всех моих целях", – приветствовал Александр любимую в день годовщины.

Екатерина Усик в красном пиджаке
Спасла Усика: чем занимается и как выглядит жена украинского чемпиона, которую боксер сначала поразил, но смог завоевать

"Да, тебе иногда не нравятся какие-то мои действия и ты всегда говоришь мне правду. Мне нравится просто смотреть на тебя, я невероятно люблю твои завтраки, когда я был маленьким, я рисовал образ будущей жены, и Господь послал мне именно тебя. Каждый день в молитве я благодарю Бога за тебя, моя королева", – добавил Усик.

А когда после реванша из Фьюри украинского чемпиона спросили, кого бы из людей мира он пригласил на ужин, если бы у него была такая возможность, Александр без колебаний ответил, что свою жену. Даже когда уточнили, что можно называть любых знаменитостей из прошлого или настоящего, Усик уверенно сказал: "Только мою жену. Этого достаточно".

Спасла Усика: чем занимается и как выглядит жена украинского чемпиона, которую боксер сначала поразил, но смог завоевать
Спасла Усика: чем занимается и как выглядит жена украинского чемпиона, которую боксер сначала поразил, но смог завоевать
Спасла Усика: чем занимается и как выглядит жена украинского чемпиона, которую боксер сначала поразил, но смог завоевать

Ранее OBOZ.UA сообщал, что промоутер Джошуа обжаловал результат реванша Усик – Фьюри.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!