Соперник Ломаченко расплакался после поражения: видео из угла Комми

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Ричард Комми не смог сдержать эмоций и расплакался после сокрушительного поражения от Василия Ломаченко. В бою, который прошел в Нью-Йорке поздно вечером в субботу, 11 декабря, ганец побывал в нокдауне и однозначно проиграл украинцу по очкам.

Видео заплаканного 34-летнего Комми появилось на странице промоутерской компании Top Rank в Twitter. Тренер Ричарда, американец Андре Розье, попытался утешить своего подопечного. "Да, он выиграл, но я горжусь тобой и тем, что ты сделал. У тебя – сердце льва", – твердо говорил наставник боксеру.

