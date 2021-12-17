Соперник Ломаченко расплакался после поражения: видео из угла Комми

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Ричард Комми не смог сдержать эмоций и расплакался после сокрушительного поражения от Василия Ломаченко. В бою, который прошел в Нью-Йорке поздно вечером в субботу, 11 декабря, ганец побывал в нокдауне и однозначно проиграл украинцу по очкам.

Видео заплаканного 34-летнего Комми появилось на странице промоутерской компании Top Rank в Twitter. Тренер Ричарда, американец Андре Розье, попытался утешить своего подопечного. "Да, он выиграл, но я горжусь тобой и тем, что ты сделал. У тебя – сердце льва", – твердо говорил наставник боксеру.

This moment between @RichardCommey & his corner backstage... 🙏



Heart of a lion.



REAL TIME EPILOGUE ➡️ https://t.co/ORf0wVDe4q pic.twitter.com/3uLuQWOkJr — Top Rank Boxing (@trboxing) December 16, 2021

Еще на ринге было видно, что побежденному парню обидно было так проигрывать. "Мы не сдались, мы гордимся тобой. И это не шутки. Ты проиграл великому бойцу, но ты – хороший боец", – убеждали Ричарда тренеры сразу после финального гонга, а сам он попросил прощения у земляков из Ганы за неудачу.

Видео дня

Top Rank также опубликовала эксклюзивные кадры общения соперников и специалистов прямо на ринге.

Напомним, Комми проиграл четвертый поединок при 30 победах в профи. Василий 16-й раз победил, а уступал по очкам дважды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко отстранили от бокса после боя с Комми.

Уже известно, сколько телезрителей смотрело бой Ломаченко и Комми в США.