Считаю безумием, что Ломаченко списали со счетов, – экс-чемпион мира по боксу

Бывший чемпион мира по боксу в первом среднем весе Лиам Смит очень удивлен тем обстоятельством, что украинца Василия Ломаченко не воспринимают как серьезную угрозу в легком весе.

На своей странице в Twitter британец написал, что наш соотечественник остается одним из лучших боксеров дивизиона, несмотря на сенсационное поражение в бою с Теофимо Лопесом. По его словам, Василий может одолеть любого топ-соперника в этой весовой категории.

"Считаю безумием, что представители легкого дивизиона списали со счетов Ломаченко. С ума сойти. Он все еще является одним из лучших и может побить любого из них в хороший для себя день", – поделился своим мнением Смит.

Отметим, что ранее сам Лопес заявил, что болельщики несправедливо отвернулись от Василия, и назвал его вторым номером легкого дивизиона. Несмотря на это, американец сказал, что не собирается давать реванш нашему соотечественнику.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский промоутер Альберт Сиеста обратился к Ломаченко, призвав его "включаться и начинать работать", и рассказал, каким образом украинец может добиться реванша с Теофимо.