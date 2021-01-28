Работать нужно начинать, Вася, работать, – промоутер о реванше Ломаченко – Лопес

Британский промоутер Альберт Сиеста заявил, что украинец Василий Ломаченко может добиться реванша с Теофимо Лопесом двумя способами.

В интервью Instagram-каналу Luckypunchnet он рассказал, что наш соотечественник может или найти деньги на повторный поединок, или стать обязательным претендентом, побив других топов легкого дивизиона. Британец отметил, что Василию нужно включаться в работу, поскольку иначе он не вернет себе титулы.

"Ему нужно искать деньги на реванш с Лопесом. Либо заявлять: "Хэйни (Девин – Ред.), поехали!", "Дэвис (Джервонта), поехали!", "Райан Гарсия, мальчик мой инстаграмный, поехали!". Так Вася даже шуметь не умеет. Работать нужно начинать, Вася, работать! Пояса у тебя забрали, теперь твоя стартовая площадка здесь, включайся", – высказал свое мнение Сиеста.

Напомним, что Ломаченко сенсационно проиграл Лопесу в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей. Теофимо заявил, что не будет давать реванш Василию, поскольку тот сам исключил эту опцию из контракта перед первым поединком.

Позже наш соотечественник объяснил, почему его команда приняла такое решение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лопес вступил в перепалку с полицейским, который призвал Теофимо снова подраться с Ломаченко.