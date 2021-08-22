Самолет с желанным соперником Ломаченко потерпел катастрофу. Видео

Чемпион мира по версии WBA в первом полулегком весе Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО) чудом не пострадал после того, как частный самолет, на котором он находился, разбился во время взлета. Инцидент произошел в субботу, 21 августа.

За несколько часов до этого боксер в соцсетях разместил фотографии, где вместе со своей командой садится в воздушный транспорт.

Видео дня

Менее чем через час Джервонта вышел в прямой эфир в Instagram и рассказал, что случилось.

"Самолет разбился. Он даже не взлетел. Он взлетел, но не взлетел. Боже мой. Я в порядке, просто моя задница горит, я сижу на этом горячем бетоне", – сказал Дэвис.

Затем спортсмен показал самолет, который лежал в траве, и пожарную машину рядом.

"Я думаю, что с тем, чтобы летать частным самолетом, покончено. Теперь я буду путешествовать только на машине или на поезде", – сделал признание американец.

Видео завершилось беседой Джервонты с одним из своих друзей, который разговаривал с пилотом: "Пилот сказал "Самолет стал неуправляемый". Нас спас Бог".

Ранее украинец Василий Ломаченко заявил, что хотел бы подраться с Дэвисом, если не сможет добиться реванша с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом.

Узнав о желании нашего соотечественника, "Танк" сделал прогноз на их возможный поединок.