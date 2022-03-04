Российский журналист заступился за Кличко в письме к Путину и потерял работу

Российский спортивный журналист и комментатор Александр Беленький сообщил, что его уволили. Это случилось после того, как он написал на своей страничке в Facebook письмо на имя Путина, где вступился за украинских боксеров Владимира и Виталия Кличко, которые являются его личными друзьями.

В письме к Путину Беленький рассказал, как Кличко-старший спас ему жизнь.

"Четыре года назад со мной случился инсульт. И когда я лежал и умирал в больнице, Виталий Кличко позвонил моей жене и спросил, чем он может помочь. И потом очень серьезно помог. Я знаю, что он об этом забыл. Но я не забыл. Мне помогли тогда разные люди. Но самым первым из них был Виталий Кличко. И кем я буду, если сейчас промолчу?", – написал журналист.

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Также Беленький подчеркнул, что Виталий кто угодно, но не "укрофашист", как его сейчас именуют в РФ.

"Это слово рядом с его именем смотрится нелепо. Он сын человека, который отдал жизнь за СССР и за каждого из нас. Я могу ошибаться только в звании, но, по-моему, его покойный отец был полковником Советской Армии и одним из тех, кто тушил Чернобыльскую АЭС", – подчеркнул россиянин.

Также спортивный журналист подчеркнул, что Виталий никогда не говорил плохо о России.

"И то, что сейчас он является мэром Киева и защищает его от нас, для меня лично – трагедия. Причем не Виталия Кличко, а наша. Надеюсь, меня не арестуют за эту мысль и не выгонят с работы. Ну, а если арестуют и выгонят, значит, так тому и быть. Я прожил очень хорошую жизнь. Потому что рядом со мной были такие люди, как Виталий Кличко", – подытожил Беленький.

А на следующий день журналист сообщил, что уволен: "Через 2 недели я буду официально уволен с сайта mma.metaratings.ru. У меня нет никаких претензий к редакции. Они относились ко мне со всем уважением. Это не их решение", – написал Беленький в Facebook.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кличко рассказал, как Киев готовится дать отпор российским оккупантам.