Российский боксер-чемпион отправился на фронт убивать украинцев

Известный российский боксер Алексей Папин отправился воевать против Украины, сообщают пропагандисткий ресурс РИА Новости со ссылкой на менеджера спортсмена Виталия Тарасова.

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"Мы о его нахождении в зоне СВО знали, однако Алексей не очень хотел рассказывать об этом. Не хотел, чтобы это выглядело бравадой и хайпом", – отметил представитель спортсмена, добавив, что боксер сам даст комментарий по ситуации, если посчитает нужным.

Папину 36 лет, является чемпионом WBA Asia в тяжелом весе. Чемпион мира WAKO (2011, лоу-кик) и трехкратный чемпион Европы (2008, лоу-кик; 2010, лоу-кик; 2010, фулл-контакт). Абсолютный чемпион мира по кикбоксингу. На счету боксера 18 побед и одно поражение на профессиональном ринге.

16 апреля прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных специальных санкций против Папина.

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