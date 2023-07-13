Российские оккупанты взяли в плен чемпиона Украины по боксу и заставили его сняться на видео

Чемпион Украины по боксу (весовая категория до 81 кг) Андрей Приходько попал в плен к российским оккупантам. Пропагандисты с "РИА Новости" выложили у себя ролик, на котором заставили 29-летнего уроженца Мариуполя рассказать, как все произошло.

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С города Дружковка Приходько с сослуживцами ночью переехали в Часов Яр (17 км от Бахмута), там пересели на четыре машины БМП-1 и приехали непосредственно уже на позиции ВС РФ. В первые же минуты убили командира отделения.

"Мы начали откатываться от позиций, потому что была открытая местность. Пересидели ночь в кустах под обстрелом, медик боевой получил ранение, на следующее утро выдвинулись на эвакуационную группу. Шли с помощью квадрокоптера. Дошли до определенного места. Надо было свернуть или вправо или влево - мы пошли прямо и уперлись в российских военных. На том месте у нас три двухсотых, и один трехсотый, но он вышел. И еще я знаю три пацана тоже вышли. Где остальные наши люди мне неизвестно", – говорит наш боксер.

Приходько сообщил, что до службы в ВСУ у него было 15 лет стажа в боксе. Кроме победы в ЧУ, он выигрывал Кубок Украины. Является мастером спорта. Параллельно, в промежутках между боями по боксу, занимался кикбоксингом. Выигрывал медаль чемпионата мира по кикбоксингу (фулл-контакт).

На службу в ВСУ Андрей пошел потому что не сошелся взглядами и характерами с тренером.

"Я хотел перевестись в профессиональный бокс, он меня останавливал – видел продолжение моей карьеры в любительском боксе. Я знал, что у нас в зале занимался человек из СБУ. Я с ним поговорил – он мне объяснил, что либо я иду на контракт, либо на срочную службу. Я выбрал первое", – сказал украинец.

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