Российские оккупанты убили легендарного украинского тренера по боксу

Легендарный украинский тренер по боксу Владимир Кленин погиб в Мариуполе, сообщает Федерация бокса Украины. Владимиру Васильевичу было 81 год.

Кленин учился в Ждановском индустриальном техникуме. Окончил Ждановский металлургический институт и Киевский университет физкультуры и спорта. В 1985 году получил звание заслуженного тренера.

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Несмотря на взрывной характер, на соревнованиях Владимир Кленин всегда отличался хладнокровием. Спокойствие тренера передавалось и его ученикам на ринге.

Тренировочный стиль Кленина отличался своеобразием. В своих воспитанников он тренировал мыслительную способность обдумывания каждого удара.

Среди самых известных учеников Владимира Васильевича чемпион Украины и бронзовый призер Кубка мира Евгений Зыков, чемпион Украины и двукратный чемпион мира среди военнослужащих Олег Кудинов, а также Владимир Дворцов - который впоследствии стал тренером сборной СССР (1990-1992) и тренировал Олимпийскую сборную Украины в 1996 году.

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