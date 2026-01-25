Российские оккупанты убили чемпиона Украины по боксу

В боях за Украину возле села Новая Токмачка в Запорожской области погиб мастер спорта по боксу Владимир Ющенко. 36-летний уроженец села Тиньки (Черкасский район, Черкасской области) защищал страну в рядах Сил обороны и отдал жизнь, отражая российскую агрессию.

Владимир Петрович был серебряным призером чемпионата Европы в Сербии и бронзовым призером континентального первенства в Венгрии, а также чемпионом Украины среди школьников, юниоров и молодежи.

В свое время закончил Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого и Учебно-научный институт физической культуры, спорта и здоровья.

Тренером Ющенко был Андрей Малёваный, вместе с которым спортсмен прошел путь от первых побед на национальном уровне до медалей международных турниров. После начала полномасштабного вторжения Владимир без колебаний стал на защиту страны.

Для боксерской общины Черкасской области эта утрата стала тяжелым ударом.

