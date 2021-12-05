Российская жертва Усика сломал руку и отменил бой с украинским боксером

Российский боксер Мурат Гассиев (27-1, 20 КО), которому Александр Усик нанес единственное поражение в карьере в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), отменил бой с украинцем Андреем Руденко (33-5, 20 КО). Причиной стала серьезная травма у 28-летнего уроженца Владикавказа.

Как сообщил в эфире МатчТВ промоутер Гассиева Алексей Асвецин, Гассиев сломал руку во время спарринга.

Комментируя отмену боя у себя в Instagram, Гассиев заявил. что он не унывает, а использует появившееся время, чтобы лучше подготовиться к бою .

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"Зато у хейтеров будет больше времени поныть, что мое время уже ушло, и я уже не тот, что раньше", – написал Гассиев.

Также Мурат обратился к своим истинным болельщикам, с просьбой немного подождать и пообещал оправдать их ожидания.

Гассиев свой последний поединок провел в июле 2021 года, победив нокаутом немца Михаэля Валлиша в бою за титул WBA Asia в супертяжелом весе.

38-летний Руденко на профи-ринге добыл 34 победы и пять раз проиграл. В 2017 году днепрянин уже бился в России и уступил в Москве бывшему чемпиону мира – россиянину Александру Поветкину.