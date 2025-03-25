Роман Кличко с голливудской красавицей: почему известная актриса родила боксеру ребенка, но свадьба не состоялась

Сегодняшний именинник Владимир Кличко, несмотря на всю свою популярность, пытается держать личную жизнь подальше от посторонних глаз. А не так давно бывший чемпион мира по боксу позировал перед камерами, пожалуй, с самой большой любовью своей жизни, американской актрисой Хайден Панеттьери, родившей ему дочь. Весь мир следил за отношениями этой яркой пары, но после 9 лет вместе звезды разошлись, так и не дойдя до алтаря.

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В 49-й день рождения легенды мирового бокса OBOZ.UA решил вспомнить бурную историю любви Кличко-младшего и героини сериалов "Герои" и "Нэшвилл".

Голливудская кроха, которая снималась в рекламе чуть ли не с пеленок, встретила украинского гиганта в канун Нового года-2010 на "книжной вечеринке" общих друзей. "Вау, ты такой большой!" – позже вспоминала Хайден, как сделала комплимент Владимиру. "А ты – маленькая", – заметил Кличко, который был выше актрисы на 45 см и старше на 13 лет.

Однако ни серьезная разница в габаритах, ни разница культур, в которых выросли украинец и американка, не могли стать препятствиями на пути любви. Говорят, что чувство друг к другу у Владимира и Хайдена вспыхнули чуть ли не мгновенно – и через несколько дней они уже вместе встречали Новый год.

С каждой неделей бурный роман актрисы и боксера набирал обороты. И на закрытом концерте Леди Гаги в Майами парочка уже не скрывала своих чувств, счастливо улыбаясь друг другу в объятиях. А в конце января влюбленные, держась за руки, вместе вышли на красную дорожку Best of Musical Gala в Гамбурге.

Но мировые СМИ и так называемые звездные эксперты не видели будущего у этой международной пары. Ведь они должны поддерживать свои чувства на расстоянии, поскольку Кличко готовился провести две важные защиты чемпионских титулов против американца Эдди Чемберса и нигерийца Сэмюэля Питера, а Хайден должна была сниматься в продолжении культового фильма "Крик".

Но Хайден и Владимир решили не сдаваться и встречались, как только выпала свободная минутка, даже несколько раз ездили отдыхать вместе. Но, несмотря на это, отношения Кличко и Панеттьери больше походили на американские горки. В печати постоянно размышляли об их расставании. И первое серьезное расстройство произошло весной 2011 года.

Тогда на странице братьев Кличко в Facebook о причинах разрыва с американкой рассказал сам Владимир: "Мы провели прекрасное время вместе, но нелегко поддерживать взаимоотношения между двумя континентами. Я очень уважаю Хайден как человека и как друга. И уверен, мы сохраним дружеские отношения, несмотря на расставание".

Но американские и европейские СМИ утверждали, что разводят пару совсем не континенты, а новый увлечение актрисы. Поскольку месяцем ранее 21-летнюю Хайдена заметили в компании игрока в американский футбол Марка Санчеса из "Нью-Йорк Джетс". И это был не единственный случай, когда в отношениях с украинцем блондинка проводила время в компании других мужчин.

Походеньки звезды Голливуда были не очень похожи на "просто дружеские". А тут еще New York Post сообщила, что Паннетьери и ловелас Санчес "явно пытались скрывать свои чувства". Они шептали и пили один коктейль на двоих. Но вскоре звезда переключилась на другого красавца по американскому футболу – Скотти Макнайту.

Отношения со Скотти длились полтора года, но развалились в декабре 2012-го по представлению актрисы, которая, по словам близких к звезде источников, очень часто думала о Кличко. Украинцу в это время приписывали романы с моделью и актрисой Джессикой Уайт, а также телеведущей Назан Эккс, но Кличко ничего не подтверждал.

И как Макнайт не пытался вернуть Хайден, предлагая примирение, через несколько месяцев звезду сериалов снова застучали в объятиях Владимира Кличко. Уже осенью 2013 года пара объявила о помолвке, а Панеттьери хвасталась шикарным кольцом за 500 000 долларов и бриллиантом в 6 каратов.

О серьезности чувств Хайден свидетельствовал тот факт, что она даже приезжала в Киев, чтобы познакомиться с мамой жениха и поддержать братьев Кличко во время Евромайдана.

Свадьбу планировали на 24 августа 2014, день независимости Украины. Но его пришлось перенести, когда стало известно, что американская звезда беременна.

Кая-Евдокия родилась 9 декабря 2014 года в США. И появление девочки на свет заставило пару осесть в Лос-Анджелесе. Ожидалось, что вскоре новоявленные родители объявят новую дату свадьбы, но этого не произошло из-за нервного срыва Хайдена и послеродовой депрессии.

Это было непростое время для актрисы и боксера, они все реже уходили в свет. Хотя Кличко проводил очень много времени с дочерью, давая невесте отдохнуть. В какой-то момент показалось, что паре удалось наладить отношения.

Владимир и Хайден вместе ездили отдыхать и счастливо улыбались в объектив камер, но дело шло к разводу. И в августе 2018-го этот факт подтвердила мать актрисы. А куда было тащить, если несколькими днями раньше Панеттьери сняли босиком за руку с другим мужчиной?

Но бывшие влюбленные разошлись добрыми друзьями. Хайден до сих пор считает украинца одним из главных мужчин своей жизни. И актриса ничего не имела против того, чтобы Кличко воспитывал их общую дочь в Киеве.

Также Хайден поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году: "Я лично был свидетелем силы украинского народа, который так тяжело боролся за свою независимость и на протяжении многих лет упорно защищал свою страну. То, что делает Путин – позор!"

"Этот ужасный момент в истории несет ужасное послание: сообщение о том, что в наши дни, в 2022 году, можно нарушать права свободных людей и разрешать таким автократам, как Путин, брать все, что захотят. Я молюсь за свою семью и друзей там, а также за всех, кто борется", – написала в своих соцсетях американская актриса.

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