Кличко мечтал выехать из СССР и зарабатывал на фото Шварценеггера: как выглядел в молодости и с чего начинал легендарный боксер

25 марта свой 49-й день рождения отмечает легенда мирового бокса, бывший чемпион по трем основным версиям супертяжелого веса Владимир Кличко. Хотя выдающегося спортсмена могло и не быть, если бы в свое время ему разрешили учиться на фельдшера. А боксом он сначала занимался не столько ради титулов и кубков, сколько чтобы иметь возможность выезжать из СССР.

Видео дня

OBOZ.UA вспомнил, как начинал свой путь в боксе будущий олимпийский чемпион, и нашел фотографии детства и молодости выдающегося бойца, более 10 лет "правившего" в королевском дивизионе.

Владимир появился на свет в 1976 году в военном городке Солнечный в Казахстане, где служил его отец-военный. Поселок находился недалеко от космодрома "Байконур", однако, в отличие от своего старшего брата Виталия и сотни тысяч советских мальчишек, будущий чемпион не мечтал стать космонавтом. И ему понадобилось время и пример Виталия, чтобы найти свой путь.

Братьям Кличко пришлось много переезжать, пока в 1985 году отца не перевели в Киев, где первым домом боксеров стало общежитие вблизи аэропорта "Жуляны". Кстати, именно оттуда в апреле 1986 года вылетали вертолеты, чтобы тушить пожар после аварии на АЭС в Чернобыле.

В 12 лет в столице Владимир вместе с братом начал зарабатывать первые деньги, продавая фотографии кинозвезд 80-х. Виталий уже имел камеру, и когда они с братом получили газету с фото актеров, то пересняли изображение, напечатали снимки и продавали их по 20 копеек в школьном дворе.

Интересно, что наибольший спрос в то время имели Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне. "Когда я рассказывал об этом Шварценеггеру, то он в шутку попросил часть нашей прибыли", – вспоминал позже Владимир.

Вскоре отец получил в столице постоянную квартиру, а братья нашли себе секции вне школы. Из-за травмы спины Владимир не мог пойти за Виталием в кикбоксинг, поэтому в 13 лет остановил свой выбор на боксе. Но, как позже признавался чемпион, тренировался не ради титулов и званий, а чтобы путешествовать за пределами Союза.

"Мне не нравилось то, чем я занимаюсь. Мне не нравилось, что я не родился бойцом, как мой брат. Я научился этому. Я занимался боксом, потому что хотел выбраться из СССР, я хотел путешествовать", – рассказывал позже Владимир в эфире подкаст Miami Herbert Huddle.

"Пересечь границу в те времена могли либо политики, либо спортсмены. У обычного гражданина СССР были нулевые шансы путешествовать. Ты не мог покинуть страну. Для политика я был слишком молод, но для спортсмена подходил идеально", – признавался Кличко-младший.

Но какие бы причины ни привели Владимира в боксерский зал, оказалось, что у него талант. Парень сразу выиграл чемпионат Киева. Однако поначалу не связывал свое образование со спортом. В 14 лет он видел себя... фельдшером и решил поступать в медицинский техникум.

Родители поддержали сына, но приемная комиссия отказалась принимать у Кличко документы, мол, на фельдшерское отделение берут только с 15 лет. После неудачного поступления Кличко-младший вернулся в школу и захотел тренироваться у Владимира Золотарева в Спортивном клубе армии, где занимался и Виталий.

Золотарев согласился, но потом посоветовал родителям отдать младшего брата в спортивный интернат в Броварах, где он будет получать такие нагрузки, которые нужны для его возраста. Однако по вечерам он все равно приходил на тренировки в Киеве. После окончания спортинтерната Владимир поступил в пединститут в Переяславе-Хмельницком, где уже учился Виталий.

Интересно, что Золотарев запрещал Кличко спарринговать друг с другом, ведь тогда они находились в разных весовых категориях и по уровню подготовки младший брат отставал от старшего. Но они все равно делали это тайком от всех, что закончилось переломом ноги Владимира. Говорят, именно после этого они пообещали матери никогда больше не драться.

Тем временем Владимир дважды выиграл чемпионат Украины и последнее в истории первенство Советского Союза среди спортшкол. В 1993-м Кличко-младший стал первым на чемпионате Европы, а через год в Стамбуле взял "серебро" юниорского чемпионата мира.

В том же 1994 году вместе с Виталием Владимир занял второе место на мировом чемпионате среди военнослужащих. Первое место ему помешало занять пищевое отравление. Говорили, что Кличко-младший перед финалом объелся в Тунисе экзотических фиников, врач снял его с турнира. Но он выиграл этот чемпионат уже через год.

Но историческая победа, которая открыла для Владимира почти все двери в боксе, ждала украинца на Олимпиаде-1996 в Атланте. На самом деле Кличко-младший нацелился на поездку в США в категории до 91 кг, а вот в супертяжах лицензию завоевал Виталий. Однако в Атланту Кличко-старший не полетел из-за стероидов, что нашли в его анализах.

Как рассказывал врач, работавший тогда с Виталием, украинский супертяж принимал их для лечения травмы по совету немецкого врача.

Некоторые считали, что Кличко-старшего специально "устранили", поскольку он был главным фаворитом на победу в Атланте-1996. Но если у конкурентов украинца был такой расчет, то план провалился. Потому вместо Виталия в США полетел Владимир и никому не оставил шансов.

Правда, по словам Кличко-старшего, Владимиру пришлось непросто из-за стремительной смены категории: "Для него было достаточно сложно переходить из тяжелого веса в супертяжелый, а потом, уже на Олимпиаде, не только поддерживать форму, но и побеждать. И только благодаря целеустремленности и силе духа Владимир смог сначала победить".

2 августа в полуфинале Олимпиады Кличко-младший встретился с принципиальным соперником – россиянином Алексеем Лезиным, которому до этого уступил в финале чемпионата Европы-1995. Но на этот раз украинец доминировал на ринге и выиграл решением большинства судей. А 4 августа в финале ОИ-1996 Владимир одолел представителя Тонги Паэа Вольфграмма.

"Воспоминания как они есть. Атланта, 1996. Я был молодым спортсменом, который стремился к моей тогдашней величайшей цели – золотой медали. Успех дался нелегко. Мне приходилось терпеть трудности, чтобы этого достичь. И в этом я опирался на мой главный актив, кроме таланта – на силу воли", – вспоминает Владимир.

Интересно, что Кличко-младший стал первым представителем европеоидной расы, завоевавшим золотую медаль в сверхтяжелом весе на олимпийском турнире.

И сразу после "золота" Атланты Владимир перешел в профессиональный бокс, подписав контракт с промоутерской компанией в Германии. В 1998 году он завоевал вакантный титул интерконтинентального чемпиона мира WBC и в течение 21 года был звездой в профессионалах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о тайнах личной жизни Владимира Кличко. Читайте, где сейчас его единственная дочь и что произошло с невестой спортсмена.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!