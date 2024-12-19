Реванш Усик – Фьюри: букмекеры неожиданно изменили котировки за 2 дня до боя

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) остается фаворитом реванша с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). При этом букмекеры за два дня до выхода боксеров на ринг изменили котировки на противостояние, причем снизив шансы на победу и украинца, и британца.

Так аналитики GGBET предлагают ставку на реванш Усик – Фьюри с коэффициентом 1,70 на победу нашего соотечественника вместо прежних 1,68. Котировка на успех Тайсона изменилась с 2,62 до 2,65. Показатели на ничью по-прежнему достигают уровня 18,00.

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Также немного подкорректировали прогноз на продолжительность боя. То, что поединок не пройдет все 12 раундов, оценивается индексом 2,40 (было – 2,31).

Напомним, что реванш украинца и британца состоится в субботу, 21 декабря. OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію бою Усик – Ф'юрі 2. Час початку – о 01:15 неділі, 22 грудня, за київським часом.

Ранее Фьюри рассказал о том, что собирался перенести реванш с Усиком. Также британец сделал категоричное заявление о предстоящем бое, в проведение которого внесено историческое правило.

17 декабря прошла официальная церемония прибытия соперников в Эр-Рияд, во время которой украинец поразил своим внешним видом. Также он забрался в кабину самолета и наблюдал за Тайсоном.

Также наш соотечественник объявил о намерении покинуть супертяжелый вес. Он ответил на вопрос, собирается ли заканчивать карьеру после реванша с Фьюри.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри оскорбительно высказался в адрес Александра Усика и вызвал его на третий бой. Британская журналистка Шарлотта Дейли довела украинца до слез письмом от воина ВСУ.

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