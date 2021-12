Фьюри удивил, не включив Усика в число желаемых соперников

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри составил список своих ближайших боев. Интересно, что среди его потенциальных соперников не нашлось места чемпиону по версиям WBA, WBO, IBF Александру Усику. Возможно, неординарный Цыганский Король обиделся на украинца за то, что Усик пообещал побить Фьюри красиво, ответив на оскорбления от британского боксера.

На своей странице в Twitter Тайсон ближайшим соперником назвал обязательного претендента на титульный поединок Диллиана Уайта.

Затем 33-летний боксер планируется встретиться с Энтони Джошуа. Это означает, что Фьюри надеется на успех соотечественника в реванше с Усиком. Потом чемпион WBC запланировал повторную встречу с Джошуа и трилогию (!) с Дереком Чисорой. "Жду с нетерпением масштабных боев в следующем году", – написал Фьюри.

Looking forward to some massive fights next year @WBCBoxing pic.twitter.com/sVML4bnsEo