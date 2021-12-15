Фьюри удивил, не включив Усика в число желаемых соперников

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри составил список своих ближайших боев. Интересно, что среди его потенциальных соперников не нашлось места чемпиону по версиям WBA, WBO, IBF Александру Усику. Возможно, неординарный Цыганский Король обиделся на украинца за то, что Усик пообещал побить Фьюри красиво, ответив на оскорбления от британского боксера.

На своей странице в Twitter Тайсон ближайшим соперником назвал обязательного претендента на титульный поединок Диллиана Уайта.

Затем 33-летний боксер планируется встретиться с Энтони Джошуа. Это означает, что Фьюри надеется на успех соотечественника в реванше с Усиком. Потом чемпион WBC запланировал повторную встречу с Джошуа и трилогию (!) с Дереком Чисорой. "Жду с нетерпением масштабных боев в следующем году", – написал Фьюри.

Видео дня

Looking forward to some massive fights next year @WBCBoxing pic.twitter.com/sVML4bnsEo — TYSON FURY (@Tyson_Fury) December 14, 2021

Не секрет, что главной мотивацией Тайсона остается зарабатывание больших гонораров. Однако, думается, в его планы биться в ближайшее время только с британцами явно внесут коррективы. К тому же сам он порой говорит о возможном уходе из бокса. А с учетом того, что нынче супертяжи бьются не чаще, чем раз в полгода, на реализацию его пожеланий уйдет несколько лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри позвонил Усику перед боем Ломаченко.

Мы писали, что сказал отец Фьюри об отступных для Джошуа за отказ от боя с Усиком: "Я бы взял 70 миллионов".