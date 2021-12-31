Реванш Усик – Джошуа: британец показал на видео звездного наставника

Александр Чеканов
Бокс
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Реванш Усик – Джошуа: британец показал на видео звездного наставника

Британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) продолжает подготовку к реваншу с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО). При этом уроженец Уотфорда пригласил в свой лагерь легендарного американского чемпиона Флойда Мейвезера.

Соответствующее видео было опубликовано на странице Джошуа в социальной сети Instagram. "Всегда помогать следующему поколению и делать это лучше всего. Большое уважение, чемпион", – подписал ролик британский боксер.

Мейвезер (по центру) в лагере Джошуа.
Джошуа готовится к бою с Усиком.
Видео дня

Отметим, что Джошуа сейчас основную подготовку проводит в тренажерном зале. Энтони работает над физической подготовкой и тренировкой реакции.

Ожидается, что повторный поединок Усика и Джошуа состоится весной 2022 года. Украинец будет защищать пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF), который он добыл единогласным решением судей в сентябре-2021.

Бой Джошуа и Усика.
Усик с чемпионскими поясами.

Местом проведения боя Усик – Джошуа 2, вероятнее всего, станет Великобритания. В то же время заинтересованность в организации вечера бокса с участием украинца и британца выразили Объединенные Арабские Эмираты.

Александр Усик с украинским флагом.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Усика Александр Красюк допустил, что его боксер может избавиться от обязательств по реваншу с Энтони Джошуа ради боя с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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