Путина заставили подняться и стоять под украинский гимн. Главный тренер сборной Украины по боксу рассказал о случае на Европейских играх

Бывший главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский, отвечая на вопрос, что сделал бы с главарем Кремля Владимиром Путиным, вспомнил про события 2019 года. Тогда российского диктатора вынудили стоять под украинский гимн.

"Чтобы я сделал если б меня закрыли с Путиным в одной комнате? Это для меня даже не человек… Хотел бы, чтобы он просто не существовал. На Европейских играх мы его заставили подняться, выиграв в финале, и стоять под украинский гимн, когда Хижняк стал чемпионом Европейских игр. Что бы сделал сейчас с ним? Заставил бы петь гимн Украины", – цитирует Лоивского СЭ.

Напомним, что в 2019 году тогда еще 23-летний украинский боксер Александр Хижняк завоевал золотую медаль на II Европейских играх, которые проходили в Минске.

В финале соревнований Хижняк, выступавший в весовой категории до 75 кг, уверенно победил итальянского бойца Сальваторе Кавальяро. Все судьи отдали победу нашему соотечественнику 30:26, 30:27, 30:25, 29:28 и 30:26.

Отметим, что в июле прошлого года Хижняк после победы в финале Европейских игр-2023 не стал общаться с соотечественниками. 27-летний полутяж, выиграв "золото", просто прошел мимо журналистов и покинул арену.

Хижняк не захотел ничего сказать ни про скандал с Международной федерацией бокса, ни про войну у себя на родине.

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