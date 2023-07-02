'Чтобы все жили в радости'. Украинский боксер, выиграв Европейские игры, не стал обвинять Россию в войне

Знаменитый украинский боксер Александр Хижняк после победы в финале Европейских игр не стал общаться с соотечественниками. 27-летний полутяж, выиграв "золото", просто прошел мимо журналистов и покинул арену.

Видео дня

Хижняк не захотел ничего сказать ни про скандал с Международной федерацией бокса, ни про войну у себя на родине.

Александр является единственным украинским медалистом Европейских игр, который отказывается разговаривать с прессой, даже с украинской. Его хорватский противник уже дважды давал комментарии даже украинским СМИ - после боя и награждения, а Полтавский танк (прозвище Хижняка) оба раза отмахнулся от прессы и уехал с арены, передает корреспондент OBOZREVATEL.

На следующий день Александр Хижняк записал большое видеообращение, где рассказал, как уважает своих соперников, признался, что очень доволен победой и посетовал, как ему было сложно готовится. Во второй части видео после склейки Хижняк благодарит ВСУ, а также всех болельщиков.

"Каждый раз я вспоминаю наших людей, которые отдали жизнь за мир для нашей страны. Всех, кто воюет и защищает нашу страну. Идет к миру, чтобы было добро, чтобы была радость, чтобы уже никто не стрелял, чтобы все жили в радости. Меня это сильно стимулировало тренироваться. Мы с моим отцом, каждое утро просыпались, шли на тренировку, имели такую возможность... Спасибо нашим Вооруженным силам, президенту, министру, всем тем, кто поддерживает и дает возможность выезжать за границу. Слава богу, что мы тут, на Европейских играх. Мы за Украину, мы с Украиной. Дай Бог, все будет хорошо", - сказал Хижняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Хижняк в финале турнира в весовой категории до 80 кг победил нокаутом хорвата Габриэля Веочича.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!