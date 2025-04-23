'Просто шедевр!' Жена Усика снялась в нестандартной фотосессии, спровоцировав вау-эффект

Супруга Александра Усика Екатерина поразила подписчиков новой фотосессией, которая получилась одновременно дерзкой, стильной и атмосферной. В социальных сетях кадры моментально набрали сотни восторженных комментариев, а фраза "Это просто вау!" стала, по сути, итогом общего впечатления.

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На снимке Екатерина позирует в тени у стены, в свободном костюме цвета хаки с длинными рукавами. Свет мягко ложится на её лицо, а поза – с руками вверх и серьёзным взглядом – добавляет композиции драматичности.

На другом кадре уже на фоне массивной двери с металлическими заклёпками. 34-летняя супруга нашего боксера сидит на мостовой, полуобнажив ногу и смотря в камеру с уверенной полуулыбкой.

Пользователи не сдерживали эмоций. "Катюша, каждое фото ❤️ просто шедевр!", – написала одна из подписчиц. Другая добавила: "Яка ти яскрава". Отмечают и работу фотографа, и харизму модели..

Эта фотосессия явно выбивается из стандартных рамок. В ней нет глянцевой постановки – только натуральность, выражение силы и свободы. Екатерина продемонстрировала, что уверенность и стиль не требуют пафоса – они идут изнутри.

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