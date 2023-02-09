''Просто пристрелит''. Озвучена судьба Ломаченко

Знаменитый американский боксер Джеймс Тони (77-10-3, 47 КО) считает, что в матче между Василием Ломаченко (16-2, 11 КОs) и обладателем титулов WBC, WBA, IBF и WBO в легком весе Девином Хэйни (29-0, 15 КОs) будет настоящее убийство украинца. По мнению 54-летнего экс-чемпиона мира в трех весовых категориям, Хэйни просто уничтожит нашего соотечественника.

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Бой Ломаченко и Хэйни запланирован на 20 мая.

"Он не просто нокаутирует его, он его пристрелит. Что бы там ни придумал Вася, у него ничего не выйдет. Ломаченко до сих пор является простым любителем. А тот, кто думает иначе, - ни х*ра не понимает в боксе", – заявил Тони в эфире fighthype.com.

Американец уверен, что нет никакого значения поединки на любительском уровне. В качестве примера Тони вспомнил поражение Василия от Теомфимо Лопеса.

"Когда Лома проиграл, то начал выдумывать отмазки, типа он был травмирован..." – подытожил боксер из США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее букмекеры опубликовали первые коэффициенты на битву между поединок между абсолютным чемпионом и украинским претендентом. По мнению аналитиков, Хэйни является абсолютным фаворитом.

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