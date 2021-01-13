Промоутер рассказал, в каком случае может состояться реванш Ломаченко – Лопес

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что реванш между украинцем и Теофимо Лопесом может состояться, если кто-то из богатых людей с Ближнего Востока захочет его провести.

Американец напомнил, что организация таких больших поединков невозможна при пустых трибунах из-за больших финансовых потерь. Он также отметил, что обидчик украинца не хочет снова драться с нашим соотечественником.

"Я еще не общался с Ломаченко. Я говорил с его менеджером Эгисом Климасом. Он хочет реванш с Лопесом, но Теофимо не склонен к тому, что проводить повторный поединок. Посмотрим, что будет дальше. Возможно, один из богачей с Ближнего Востока действительно захочет организовать этот бой. Как мы знаем, деньги многое решают в боксе. Мы не можем проводить такие масштабные события без болельщиков, поскольку это лишает нас огромной прибыли", – рассказал Арум в интервью Гарету Дэвису на одноименном YouTube-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лопес заявил, что теперь пришла его очередь "быть м*даком", поэтому он не даст реванш Ломаченко.

На одном из вечеров бокса Теофимо вступил в перепалку с полицейским, который призвал его снова подраться с Василием.