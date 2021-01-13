Промоутер розповів, в якому випадку може відбутися реванш Ломаченко – Лопес

Михайло Морозов Бокс 12:44, 13.01.2021

Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум заявив, що реванш між українцем і Теофімо Лопесом може відбутися, якщо хтось із заможних людей з Близького Сходу захоче його провести.

Американець нагадав, що організація таких великих поєдинків неможлива за порожніх трибун через великі фінансові втрати. Він також зазначив, що кривдник українця не хоче знову битися з нашим співвітчизником.

"Я ще не спілкувався з Ломаченком. Я говорив з його менеджером Егісом Клімасом. Він хоче реванш з Лопесом, але Теофімо не схильний до того, що проводити повторний поєдинок. Подивимося, що буде далі. Можливо, один з багатіїв з Близького Сходу дійсно захоче організувати цей бій. Як ми знаємо, гроші багато вирішують в боксі. Ми не можемо проводити такі масштабні події без уболівальників, оскільки це позбавляє нас величезного прибутку", – розповів Арум в інтерв'ю Гарету Девісу на однойменному YouTube-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лопес заявив, що тепер настав його час "бути м*даком", тому він не дасть реванш Ломаченку.

На одному з вечорів боксу Теофімо вступив у перепалку з поліцейським, який закликав його знову побитися з Василем.

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