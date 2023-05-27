Приятель Фьюри за 99 секунд победил нокаутом в чемпионском бою. Видео

Известный новозеландский супертяж Джозеф Паркер (32-3, 22 КО) добыл эффектную победу над австралийцем Файгой Опелу (15-4, 11 КО). Бой за вакантный титул чемпиона Британского Содружества в Мельбурне На Margaret Court Arena продлился меньше раунда.

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С первых секунд Паркер завладел центром ринга, пробивая мощнейшими джебами. Опелу выглядел растерянным, раз за разом пропуская удары. На 101-й секунде 1-го раунда поединок завершился.

Джозеф пошел в атаку, задавив соперника серией боковых. Супертяжеловес из Австралии зашатался, после чего рефери сразу остановил встречу.

Первым бросился к канатам поздравлять своего приятеля Тайсон Фьюри.

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