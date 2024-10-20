'Приехал парень из Украины и победил'. Валуев рассказал про случай на турнире в Барнауле

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев выдал порцию отборной пропаганды о том, как хорошо относятся к украинцам в России. По мнению депутата Государственной думы, война на территории нашей страны является "общей болью".

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На Youtube-канале "Дрозд говорит" Валуев рассказал о случае, как якобы поддерживали украинского боксера в Барнауле, на турнире, который года 4 назад организовал экс-глава федерации бокса Алтайского края Армен Тоноян.

"Приехал парень из Украины и победил. Уже прогремел Майдан, уже все эти марши нацистов Бандеры, русофобия - это все уже вовсю было. Вот и парень, ну скажем так, он чувствовал какое-то напряжение видимо. Он нисколько никого не оскорбил и сделал такой жест победителя и ему аплодировал зал. А будут ли нашему бойцу вот так аплодировать там? Боюсь что нет к сожалению", – заявил Валуев.

В ответ Дрозд ему поддакнул: "Это еще один из эпизодов подчеркивающие наши отношения и боль". Валуев с ним согласился: "Мы ее воспринимаем, как общую боль".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Валуев выразил уверенность, что украинский чемпион Александр Усик перестал хорошо относиться к России из-за давления со стороны некого коллективного Запада. По мнению российского парламентария, якобы все средства Усика находятся за границей и именно оттуда ему диктуют условия, что и как говорить.

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