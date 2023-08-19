Предатель Украины проиграл нокаутом бой в Москве. Видео

Бывший чемпион WBA Continental во втором полулегком весе Александр Егоров (20-8-1, 10 КО) в андеркарте российского фрик-шоу "Монсон - Дацик" проиграл непобедимому россиянину Рауфу Караеву (8-0, 4 КО). Поединок 29-летнего уроженца Симферополя в Москве завершился техническим нокаутом .

Видео дня

Караев с первых минут отдал инициативу сопернику, спокойно работая вторым номером. Безуспешные попытки Егоров атаковать нарывались на плотные удары в ответ.

Во втором раунде левый хук россиянина пришелся четко в голову предателю Украины. Тот пошатнулся, Караваев бросился на добивание став работать сериями. Удары по корпусу и в головы вынудили Александра упасть в углу ринга.

Рефери отсчитал нокдаун и был готов продолжить бой, но сам боксер отказался продолжать встречу.

Отметим, что Егоров в свое время выступал за известную промоутерскую компанию Union Boxing Promotion, боксируя в различных городах Украины.

Начиная с 2019 года последние семь боев Егоров проиграл. Свой крайний поединок Александр провел в Узбекистане 2 недели назад после чего был дисквалифицирован, но не смотря на это решил поехать на заработки в столицу РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!