Появилось видео нокаута в бою Ломаченко
Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) эффектно победил японского боксера Масайоши Накатани (19-2, 13 КО), успешно вернувшись в ринг после 8-месячного перерыва. Бой в Лас-Вегасе завершился техническим нокаутом в 9-м раунде.
По ходу всей встречи наш соотечественник доминировал на канвасе, не позволяя ничего сделать оппоненту. Отметим, что в начале первого раунда Ломаченко получил рассечение и весь поединок провел с кровавой травмой.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.
Destruction all the way up until an incredibly convincing stoppage. 🤯— Top Rank Boxing (@trboxing) June 27, 2021
Yup, @VasylLomachenko looks healthy and back to form.#LomaNakatani | ESPN+ pic.twitter.com/IM0blPPpct
Как сообщал OBOZREVATEL, свой последний бой Ломаченко провел в октябре прошлого года.
Тогда наш соотечественник сенсационно уступил американцу Теофимо Лопесу (16-0, 13 КО).
Василий Ломаченко заявил, что после многочисленных просмотров боя с Лопеса пришел к выводу, что он завершился вничью.
В ответ Теофимо назвал смешными слова украинца и пообещал нокаутировать его в реванше, если тот состоится.