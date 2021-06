Появилось видео нокаута в бою Ломаченко

Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) эффектно победил японского боксера Масайоши Накатани (19-2, 13 КО), успешно вернувшись в ринг после 8-месячного перерыва. Бой в Лас-Вегасе завершился техническим нокаутом в 9-м раунде.

По ходу всей встречи наш соотечественник доминировал на канвасе, не позволяя ничего сделать оппоненту. Отметим, что в начале первого раунда Ломаченко получил рассечение и весь поединок провел с кровавой травмой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Destruction all the way up until an incredibly convincing stoppage. 🤯



Yup, @VasylLomachenko looks healthy and back to form.#LomaNakatani | ESPN+ pic.twitter.com/IM0blPPpct