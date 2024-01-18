Появилось объяснение, почему Ломаченко не выступил против войны с Россией

Претендент на временный чемпионский пояс по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (23-1, 23 КО) попытался объяснить действия бывшего чемпиона в легком весе Василия Ломаченко (17-3, 11 KO), который до сих пор не выступил открыто против войны с Россией. По мнению Богачука, такие действия Василия говорят о том, что он боится потерять сторонников с обеих сторон конфликта.

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"Может, хочет для всех быть хорошим. Скорее всего, что и здесь, и там в России есть друзья. Но я этого не понимаю. Хотя сначала, когда все начиналось, Лома идет в ТрО, а потом в США приезжает и уже ведет себя так, что все нормально и россияне – братский народ", – цитирует Богачука "СЭ".

По мнению Сергея, он бы мог рассказать гораздо больше о Василии, если бы общался с ним лично.

"Но я вижу только то, что показывают СМИ. Однако Ломаченко очень многое сделал для Украины. А почему сейчас такая позиция? Не понимаю", – подытожил Богачук.

Ранее Ломаченко не стал называть Россию агрессором, а также заявил, что ему сложно объяснить ситуацию. Кроме того, украинец вспомнил, как для него началась война.

Василий коротко отреагировал на ракетный удар по Одесской области. В своих интервью боксер отказался осуждать Путина и его агрессию в отношении Украины.

Вася выразил уверенность в том, что многие россияне не поддерживают войну, отметив, что не видит смысла обращаться к главарю Кремля, которого он назвал главнокомандующим.

24 февраля украинский легковес разместил изображение голубя из двух соединенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России.

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