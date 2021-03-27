Поветкин тяжелым нокаутом проиграл Уайту в бою-реванше

Российский боксер Александр Поветкин (36-3-1, 25 КО) в бою-реванше проиграл британцу Диллиану Уайту (28-2, 18 КО) и лишился пояса временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Поединок в Гибралтаре завершился нокаутом Русского Витязя в конце 4-го раунда.

Бой начался феерически. Уже на 2-й минуте россиянин пропустил мощный боковой, после чего зашатался, ухватившись за канаты. Уайт попробовал досрочно закончить встречу, но Поветкин ушел от добиваний. До конца первой трехминутки Александр получил еще несколько мощнейших плюх, от которых его повело по рингу.

Российский боксер очень неуверенно стоял на ногах, постоянно "танцуя" от тычков соперника. Витязь ничего не мог поделать с мощью Уайта и его правым прямым.

32-летний уроженец Ямайки старался огрызаться и на ближней дистанции не дать организовать атаки русскому спортсмену. На 2-й минуте у Диллиана получилось донести дикий боковой в голову Поветкину.

Четвертый раунд начался с убийственных ударов претендента, от которых русский боксер едва не упал в нокдаун. Александра снов зашатало, англичанин бросился добивать, но свалить оппонента не получилось.

Это Уайту удалось в концовке трехминутки. Боковые британца отправили Витязя в тяжелый нокаут.

Напомним, что первая встреча между этими боксерами состоялась 23 августа 2020 года. Тогда россиянин два раза падал в нокдаун, но в итоге смог вырубить соперника мощным боковым. Позже этот нокаут был признан нокаутом года.