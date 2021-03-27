Повєткін важким нокаутом програв Вайту в бою-реванші

Російський боксер Олександр Повєткін (36-3-1, 25 КО) в бою-реванші програв британцеві Ділліану Вайту (28-2, 18 КО) і позбувся пояса тимчасового чемпіона в суперважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Поєдинок в Гібралтарі завершився нокаутом Російського Витязя в кінці 4-го раунду.

Бій почався феєрично. Вже на 2-й хвилині росіянин пропустив потужний боковий, після чого захитався, вхопившись за канати. Вайт спробував достроково закінчити зустріч, але Повєткін пішов від добивань. До кінця першої трихвилинки Олександр отримав ще кілька найпотужніших плюх, від яких його повело по рингу.

Російський боксер дуже невпевнено стояв на ногах, постійно "танцюючи" від стусанів суперника. Витязь нічого не міг вдіяти з міццю Вайта і його правим прямим.

Повєткін нічого не зміг протиставити Увайту Matchroom Boxing

32-річний уродженець Ямайки намагався огризатися і на ближній дистанції не дати організувати атаки російській спортсмену. На 2-й хвилині у Ділліана вийшло донести дикий боковий у голову Повєткіну.

Четвертий раунд почався з убивчих ударів претендента, від яких російський боксер ледь не впав у нокдаун. Олександра знову захитало, англієць кинувся добивати, але звалити опонента не вийшло.

Це Вайту вдалося в кінцівці трихвилинки. Бічні британця відправили Витязя у важкий нокаут.

Бічний Вайта вирубав Олександра Matchroom Boxing

Нагадаємо, що перша зустріч між цими боксерами відбулася 23 серпня 2020 року. Тоді росіянин два рази падав в нокдаун, але в підсумку зміг вирубати суперника потужним боковим. Пізніше цей нокаут був визнаний нокаутом року.