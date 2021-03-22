Поветкин – Уайт 2: где смотреть трансляцию боя

Российский супертяж Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) в субботу, 27 марта, проведет долгожданный матч-реванш с британцем Диллианом Уайтом (27-2, 18 КО).

Поединок состоится в Гибралтаре, а на его кону будет стоять пояс временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC), который принадлежит "Русскому Витязю".

Увидеть бой можно будет на российском телеканале РЕН ТВ, а также на официальном сайте вещателя. Ориентировочное время начала – 23:15 по киевскому времени (00:15 воскресенья, 28 марта, по московскому).

Напомним, Александр Поветкин "нокаутом года" победил Диллиана Уайта в бою 22 августа 2020-го. При этом российский боксер дважды побывал в нокдауне.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боксер Артур Бетербиев победил немца Адама Дайнеса и защитил чемпионские пояса в полутяжелом весе.