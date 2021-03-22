Повєткін – Вайт 2: де дивитися трансляцію бою

Російський супертяж Олександр Повєткін (36-2-1, 25 КО) в суботу, 27 березня, проведе довгоочікуваний матч-реванш з британцем Ділліаном Вайтом (27-2, 18 КО).

Поєдинок відбудеться в Гібралтарі, а на його кону буде стояти пояс тимчасового чемпіона за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC), який належить "Російському Витязю".

Побачити бій можна буде на російському телеканалі РЕН ТВ, а також на офіційному сайті мовника. Орієнтовний час початку – 23:15 за київським часом (00:15 неділі, 28 березня, за московським).

Нагадаємо, Олександр Повєткін "нокаутом року" переміг Ділліан Вайта в бою 22 серпня 2020 го. При цьому російський боксер двічі побував в нокдауні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боксер Артур Бетербієв переміг німця Адама Дайнеса і захистив чемпіонські пояси у напівважкій вазі.