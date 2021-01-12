Поветкин – о реванше с Уайтом: хочется еще раз его уронить, чтобы поменьше болтал

Россиянин Александр Поветкин заявил, что хочет провести второй бой проти Диллиана Уайта и еще раз отправить его на канвас, чтобы наказать за треш-ток.

В интервью изданию News.ru боксер из РФ заявил, что у него получился очень хороший нокаутирующий удар в поединке против британца. По словам Александра, Уайт, который сказал, что просто упал в той ситуации, может просто не помнить этот момент.

"Очень хорошо зашел! Конкретно! Говорить можно все что угодно, но все все видели. Может, он просто не помнит этого удара и нокаута, поэтому и говорит, что его не было. Для него его действительно не было. Конечно, я хотел бы реванш с Уайтом. Потому что он слишком много говорит. Хочется ещё раз его уронить, чтобы поменьше болтал. А потом уже постараюсь выйти на бой за титул чемпиона мира", – рассказал Поветкин.

Россиянин добавил, что из-за коронавируса у него были повреждены легкие, но сейчас он уже возобновил беговую работу и вернулся к тренировкам. Точная дата его реванша с Диллианом пока неизвестна. Ранее второй поединок дважды переносили.

Как сообщал OBOZREVATEL, нокаут Поветкина в бою с Уайтом был признан лучшим в 2020 году.