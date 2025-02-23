Поступок Усика на боксе в Саудовской Аравии вызвал истерику в России. Видео

Демарш чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) спровоцировал бурную реакцию в российских СМИ. Украинец ушёл с Kingdom Arena перед выходом на ринг дагестанца Артура Бетербиева (21-1, 20 КО) и Дмитрия Бивола (24-1, 12 КО) из Санкт-Петербурга, не став смотреть бой боксёров из РФ.

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Камеры зафиксировали этот момент, а видео быстро распространилось в сети. Украинец покинул зал в тот момент, когда началось объявление бойцов. Хотя Бетербиев и Бивол выступали под флагами Канады и Кыргызстана, они остаются этническими россиянами.

Главное пропагандистское издание России "РИА Новости" закатила истерику, призвав ставить реакции клоунов на поступок украинца.

Не остались в стороне и рядовые болельщики из РФ, которые начали всячески оскорблять украинского чемпиона в комментариях.

За несколько часов до этого 31-летний боксер из Конго Мартин Баколе (21-2, 16 КО), которого называли самой серьезной угрозой для Александра Усика, потерпел поражение от"временного" чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе новозеландца Джозефа Паркера (36-3, 24 КО). Бой на ринге Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился техническим нокаутом.

А в андеркарте немецкий боксер Агит Кабайел (26-0, 18 КО) победил китайца Чжана Чжилеи (27-3-1, 22 КО) и завоевал временный титул WBC в супертяжёлом весе, став главным претендентом на основной титул, которым владеет Усик. Сам Александр поднялся в ринг, чтобы наградить победителя.

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