Последняя "жертва" Усика объяснил, почему не состоится бой Фьюри – Джошуа

Британский боксер Дерек Чисора (32-10, 23 КО) выразил уверенность в том, что его соотечественникам Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) не удастся организовать бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Как отметил бывший соперник Александра Усика, которому британец проиграл 31 октября прошлого года, в интервью DAZN, всему виной контракт Цыганского Короля с американцем Деонтеем Уайледром (42-1-1, 41 КО) на третий бой.

"Бой AJ и Фьюри состоится только тогда, когда Тайсон подерется с Уайлдером. Вы должны понимать, что Деонтей подписал контракт на три боя с Фьюри. Но из-за пандемии все накрылось, а потом Джошуа провел бой с Кубратом Пулевым. Поэтому бой с Энтони Фьюри проведет только тогда, когда подерется с Уайлдером. А тот готов подождать за 80 миллионов евро", – сказал Чисора.

Напомним, первый поединок Фьюри и Уайлдера состоялся в декабре 2018 года и завершился в ничью. А в матче-реванше, который прошел в феврале 2020-го, британец одержал победу техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри поразил фанатов своей тренировкой во время подготовки к возможному бою с Энтони Джошуа.