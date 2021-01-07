После боя я плакал, – польский боксер – о поражении от Головкина

Польский боксер Камил Шеремета признался, что не смог сдержать эмоции и расплакался после разгромного поражения в чемпионском бою против Геннадия Головкина.

По его словам, казахстанец является бойцом экстра-класса, который находится с ним в разных лигах. Несмотря на это, поляк отметил, что получил огромный опыт благодаря этому поединку.

"Я встретился с боксером экстра-класса. Это совсем другая лига. Он доставал меня на каждом углу. Его левая рука стала проблемой для меня. В любом случае я получил огромный опыт. Чего скрывать, после поединка с Головкиным я плакал. Ведь я действительно хотел привезти титул в Польшу. Но, к сожалению, у меня не получилось. GGG был слишком хорош для меня", – цитирует слова Шереметы издание sport.kz.

Поражение от Головкина стало первым в профессиональной карьере поляка. До этого на его счету была 21 победа, 5 из которых были добыты нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, казахстанский боксер не оставил шансов Шеремете, который сдался, отказавшись выходить на восьмой раунд, и установил рекорд в среднем весе.