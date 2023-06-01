Жена объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Екатерина жестко отреагировала на ракетный удар по Киеву в ночь на 1 июня, во время которой погибла девятилетняя девочка. Уроженка Крыма отметила, что у России не получается запугать украинцев, а вскоре начнется масштабное контрнаступление ВСУ.

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Об этом Усик написала на своей странице в социальной сети Instagram. Она отметила, что обломки вражеской ракеты упали на детскую поликлинику в Деснянском районе, куда сама Катерина часто ходила вместе со своими детьми.

"Моя детская поликлиника. 1 июня. День защиты детей. 3 часа ночи. Погибли трое, из них двое детей (так сообщалось изначально. – Ред.). Они бежали в укрытие... Страха абсолютно нет, реакция на ракеты и т.п. – настолько п***й. Это ненормально! Но психика уже только так! Наши соседи надеялись нас запугать и посеять панику. Нет! Мы вас не боимся! Я жду, когда ВСУ зайдут и вы все будете бежать, а кто не успеет – получит п***ы". Слава ВСУ! С Днем защиты детей", – написала Супруга Усика.

Напомним, ночью 1 июня страна-агрессор Россия совершила очередной террористический акт в отношении украинцев. Силы противовоздушной обороны сбили все 10 таких целей. Житель Деснянского района Киева Ярослав во время ракетной атаки потерял жену. Он утверждает, что они с семьей и другими жителями дома бежали в укрытие, а его просто не открыли.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий рассказал о том, как Александр Усик стрелял из танка по российским оккупантам во время поездки на фронта.

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