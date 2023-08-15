Первый чемпион UFC из РФ обвинил Майка Тайсона в получении слишком больших гонораров и вызвал его на бесплатный бой

Первый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из России Олег Тактаров готов подраться с легендой мирового бокса Майком Тайсоном. При этом 55-летний уроженец Сарова потребовал от американца выйти с ним в ринг бесплатно, так как тот "слишком много получил" за выставочный бой с Роем Джонсом осенью 2020 года.

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Об этом Тактаров заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ", комментируя возможные поединки ветеранов бокса. По словам россиянина, который выдавал бред о войне в Украине, Железный Майк, как называют Тайсона, своим гонораром в 10 миллионов долларов за бой с Джонсом "обидел все боксерское сообщество".

"Считаю, что он это должен был сделать бесплатно. Потому что он слишком много получил за бой с Роем Джонсом и обидел этим все боксерское сообщество. Льюис и Холифилд побеждали его дважды. При этом Холифилду подсунули реального действующего бойца Витора Белфорта и деньги были совершенно мизерные. А Майк Тайсон взял в 20 раз больше, чем было бы прилично. Бесплатно не буду с ним драться, он не заслужил, чтобы бесплатно с ним боксировать", – сказал Тактаров.

Напомним, бой Тайсон – Джонс состоялся в ноябре 2020 года. Он продлился все восемь раундов по две минуты и завершился вничью, однако счет судей назван не был. Отметим, что Тайсону бросил вызов легендарный Федор Емельяненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, объединенный чемпион мира супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) высмеял британца Тайсона Фьюри за поединок против бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну.

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